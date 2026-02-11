VIDEO | Ruba una bici e percorre l' A18 in direzione Catania | fermato dalla polizia

La polizia ha fermato un uomo che stava attraversando l’autostrada A18 in bicicletta elettrica, in contromano sulla corsia di sorpasso. L’uomo aveva rubato la bici e stava percorrendo l’autostrada in direzione di Catania. Gli agenti sono intervenuti in tempo per bloccarlo prima che potesse causare incidenti. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni automobilisti che hanno dato l’allarme.

Stava percorrendo su una bicicletta elettrica l'autostrada A18 Messina-Catania in contromano sulla corsia di sorpasso. Fermato dagli agenti della polstrada di Giardini Naxos, un uomo di 23 anni, affetto da disagio psichico, stava pedalando in direzione Catania, in un tratto molto trafficato.

