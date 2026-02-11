VIDEO | Il raddoppio e l' invasione di Tir a Contesse | Urge copertura torrente San Filippo

Contesse vive ore di caos per il continuo passaggio di Tir tra il cantiere del raddoppio ferroviario di Giampilieri e l’area di stoccaggio Unrra. La strada è invasa, e i residenti chiedono con forza una copertura per il torrente San Filippo, ormai sotto stress a causa del traffico incessante. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene rapidamente.

Contesse ancora alle prese con l'incessante passaggio dei Tir che giorno e notte fanno la spola tra il cantiere del raddoppio ferroviario di Giampilieri e l'area di stoccaggio del villaggio Unrra. Se di giorno l'ordinanza comunale, che ferma i mezzi pesanti in alcune fasce orarie, riesce a.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Contesse Invasione Mancanza di strade alternative e sosta selvaggia, così Contesse e Villaggio Unrra subiscono "l'invasione" dei tir Tir a Contesse, ancora segnalazioni di disagi Tir a Contesse continuano a causare disagi, nonostante le ordinanze del sindaco e la presenza dei vigili urbani. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. San Filippo del Mela. Inaugurato centro diurno residenziale per anziani e disabili “Nives”, ex caserma Carabinieri: anche palestra riabilitativa gratuita - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.