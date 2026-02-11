Carmine Coviello, avvocato di Benevento, ha costruito la sua carriera tra Milano e Dubai. Con idee chiare e tanta voglia di crescere, si è affermato come un punto di riferimento nel settore di Marchi, Brevetti, Design e tutela del Made in Italy. La sua storia dimostra come passione e determinazione possano portare lontano, anche in un campo competitivo come quello legale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un triangolo, Benevento-Milano-Dubai, il terreno d’azione di Carmine Coviello, avvocato sannita che è stato capace di salire alla ribalta grazie alle sue idee e a progetti che lo hanno fatto diventare un punto di riferimento in tema di Marchi, Brevetti, Design e tutela del Made in Italy. Una piacevole chiacchierata col professionista sannita, su un rooftop e con alle spalle le luci della Dubai che si prepara a vivere la serata. Un excursus che è partito dall’origine, passando per i tanti riconoscimenti ricevuti, per finire con le prospettive future e sulle modalità di approccio a un mondo che è in espansione e che ha voglia di allargarsi ancora di più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato Carmine Coviello

