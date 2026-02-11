Vicious Circle

Il mondo del fumetto si prepara a una nuova sfida: tra storie e disegni, quale conta di più? In libreria sta per arrivare un volume che metterà i lettori di fronte a questo dilemma. La domanda rimane aperta, mentre gli appassionati aspettano di capire se sarà il racconto o l’arte a prevalere.

Contano più le storie o i disegni? Per quanto il fumetto sia il risultato di un perfetto equilibrio tra tutte le sue componenti, nelle nostre librerie arriverà prima o poi un volume che ci metterà davanti a questo dilemma. Magari per una storia con passaggi non del tutto riusciti salvata da una tavola particolarmente ispirata, o, viceversa, una trama talmente ben congeniata che siamo così rapiti da sorvolare su alcune debolezze visive. Un interrogativo che si appoggia con sorniona perfidia su miniserie di Boom! Studios portata in Italia da Panini. Sulla carta, una coppia artistica composta da Mattson Tomlin e Lee Bermejo non può che alzare le aspettative.

