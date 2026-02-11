Vicenza lo strano annuncio di lavoro del Comune in cerca di annusatori di puzze | Requisiti? Un buon olfatto
Il Comune di Brendola e la provincia di Vicenza cercano persone con un forte senso dell’olfatto. Hanno pubblicato un annuncio di lavoro per valutatori di odori, cioè “annusatori” di puzze. Il ruolo prevede di individuare e classificare le emissioni di odori sul territorio. I requisiti richiesti sono semplici: un buon olfatto e la capacità di riconoscere varie fragranze. La ricerca nasce dall’esigenza di monitorare meglio le emissioni e migliorare la qualità dell’aria.
Si scrive «valutatori di odori», si legge annusatori di puzze. È questa la figura professionale che le province di Vicenza e il Comune di Brendola stanno cercando per classificare le emissioni olfattive sul territorio comunale. Tutto vero, non è uno scherzo. «Lo scorso anno abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di odori sgradevoli provenienti dalla zona industriale di Brendola e anche dal sito industriale più defilato di via Mazzini, e abbiamo quindi chiesto di poter attivare il progetto», spiega il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame. A diffondere l’annuncio di lavoro è lo stesso Comune. I requisiti richiesti sono piuttosto semplici considerato che non servono qualifiche particolari, se non l’assenza di problemi all’apparato respiratorio.🔗 Leggi su Open.online
