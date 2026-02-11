Vicenza il 15enne disabile fatto scendere dal bus perché dice di aver dimenticato l’abbonamento

Un ragazzino di 15 anni, disabile, è stato fatto scendere da un autobus a Vicenza perché avrebbe spiegato di aver dimenticato l’abbonamento. Secondo quanto si apprende, l’autista avrebbe deciso di farlo scendere perché il ragazzo avrebbe comunicato di essere senza titolo di viaggio. La vicenda ha sollevato diverse polemiche sui social e tra i cittadini, che chiedono chiarimenti sulla gestione dell’accaduto.

Avrebbe detto all’autista di aver dimenticato l’abbonamento e per questo sarebbe stato costretto a scendere dall’autobus. È quanto accaduto nel Vicentino a un ragazzo disabile di 15 anni, lasciato solo alla fermata mentre iniziava a piovere. Un episodio che ha scosso la famiglia e riacceso il dibattito sulle regole e, soprattutto, sull’umanità nel trasporto pubblico, a poche settimane di distanza da quanto accaduto al bambino di 11 anni fatto scendere dal bus nel bellunese perché in possesso del biglietto sbagliato. A raccontare l’accaduto è stata la madre del ragazzo, che ha affidato la sua testimonianza al Giornale di Vicenza: «Gli è stato detto di scendere.🔗 Leggi su Open.online

