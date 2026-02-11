La Juventus pensa già all’estate, mentre si concentra sulla partita di San Siro contro l’Inter. Intanto, in società si fanno valutazioni sul portiere Vicario, che interessa al Tottenham. La richiesta degli Spurs si aggira intorno a una cifra importante, e sulla strada della Juventus si mettono anche alcuni club italiani pronti a inserirsi. La situazione è ancora in evoluzione, ma i bianconeri tengono d’occhio le mosse di mercato.

Mercato Milan, retroscena Mateta: Tare decisivo nello stop all’affare! Ecco cosa è successo Calciomercato Juve, Spalletti spinge per quel nerazzurro: il club fissa il prezzo. Le ultime in vista di giugno Kaladze dice tutto: «Quando arrivai io, la Serie A era il miglior campionato d’Europa. Maldini, Inzaghi e altri.» Totti Roma, il ritorno prende forma: un dettaglio può cambiare tutto. La mossa dei Friedkin Araujo si racconta: «Ho avuto a che fare con l’ansia per un anno e mezzo, che si è trasformata in depressione e giocavo così» De Zerbi Marsiglia, è finita! Accordo per la rescissione consensuale, il comunicato del club Feyenoord, periodo complicato per la squadra di van Persie: i numeri parlano chiaro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vicario Juve, valutazioni in corso per l’estate: il prezzo degli Spurs e la concorrenza italiana

Approfondimenti su Juventus Inter

La Juventus tiene d’occhio Vicario e potrebbe puntarci in estate.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Juventus Inter

Argomenti discussi: Inter, Vicario primo candidato post Sommer: due le alternative. Cè anche la Juve, ma…; Calciomercato, Inter in pole per Vicario: ma la Juventus si inserisce nella corsa al portiere del...; Gazzetta - La Juventus sfida l'Inter per Vicario: Di Gregorio sotto osservazione; Vicario Juve, i bianconeri valutano il portiere per l'estate: il prezzo fissato dal Tottenham e la concorrenza di una rivale.

Vicario Juve: la richiesta del Tottenham e l’insidia di una concorrente. Tutti gli aggiornamenti sul mercatoVicario Juve: la richiesta del Tottenham e l’insidia di una concorrente. Tutti gli aggiornamenti sul mercato La Juventus prepara la sfida di San Siro contro l’Inter, ma in società si guarda già all’es ... calcionews24.com

Calciomercato, Inter in pole per Vicario: ma la Juventus si inserisce nella corsa al portiere del TottenhamCalciomercato, Inter in pole per Vicario: ma la Juventus si inserisce nella corsa al portiere del Tottenham L’ombra di Guglielmo Vicario aleggia su San Siro e su Inter-Juventus. Il ... tuttojuve.com

La #Juventus monitora Guglielmo #Vicario per la prossima stagione. Il #Tottenham lo valuta 25M€, ma sul portiere c’è anche l’interesse dell’ #Inter. @Gazzetta_it x.com

La #Juve prepara la sfida contro l'#Inter mentre pianifica il futuro della porta tra mercato e conferme Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ombra di Guglielmo #Vicario insidia Michele #DiGregorio. L'operazione con il #Tottenham resta complessa a causa - facebook.com facebook