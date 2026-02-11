Vicario Juve trattative estive in corso | il prezzo del Tottenham e la concorrenza italiana

La Juventus sta lavorando alle trattative estive per rinforzare la rosa, e il Tottenham resta uno degli obiettivi principali. I bianconeri sanno che il costo del giocatore richiesto dagli inglesi potrebbe essere un ostacolo, ma sono determinati a trovare un accordo. Intanto, la concorrenza italiana si fa sentire, e il mercato si surriscalda. La società valuta tutte le opzioni per concludere l’affare senza mettere a rischio la sostenibilità del club.

Nel contesto del mercato estivo, la Juventus valuta attentamente scenari che possano garantire continuità sportiva e sostenibilità economica. Oltre alla sfida imminente contro l’Inter, l’attenzione dirigenziale è rivolta a profili internazionali in grado di influire sull’equilibrio della rosa, con una particolare focalizzazione sulle dinamiche legate al reparto portieri e alle implicazioni finanziarie delle eventuali operazioni. Il profilo di Guglielmo Vicario, attualmente in forza al Tottenham, si profila come una possibile opzione per il futuro della squadra. Pur mantenendo stima per Michele Di Gregorio, la gestione della porta non appare più definita in modo definitivo a causa dell’interesse manifestato da club della Premier League. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Vicario Juve, trattative estive in corso: il prezzo del Tottenham e la concorrenza italiana Approfondimenti su Juventus Tottenham Vicario Juve, valutazioni in corso per l’estate: il prezzo degli Spurs e la concorrenza italiana La Juventus pensa già all’estate, mentre si concentra sulla partita di San Siro contro l’Inter. Vicario Juve, i bianconeri valutano il portiere per l’estate: il prezzo fissato dal Tottenham e la concorrenza di una rivale La Juventus tiene d’occhio Vicario e potrebbe puntarci in estate. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Juventus Tottenham Vicario Juve: la richiesta del Tottenham e l’insidia di una concorrente. Tutti gli aggiornamenti sul mercatoVicario Juve: la richiesta del Tottenham e l’insidia di una concorrente. Tutti gli aggiornamenti sul mercato La Juventus prepara la sfida di San Siro contro l’Inter, ma in società si guarda già all’es ... calcionews24.com Juve, settimana di colloqui per il rinnovo di Yildiz. L'Inter pensa a Vicario: le top news delle 13La Juventus entra in una fase cruciale della stagione, non solo per quanto riguarda il campo ma anche sotto il profilo societario. Gli imminenti scontri diretti contro Bologna e Roma rappresentano ... tuttomercatoweb.com La #Juventus monitora Guglielmo #Vicario per la prossima stagione. Il #Tottenham lo valuta 25M€, ma sul portiere c’è anche l’interesse dell’ #Inter. @Gazzetta_it x.com La #Juve prepara la sfida contro l'#Inter mentre pianifica il futuro della porta tra mercato e conferme Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ombra di Guglielmo #Vicario insidia Michele #DiGregorio. L'operazione con il #Tottenham resta complessa a causa - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.