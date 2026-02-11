Vibo Marina | Petrolio fino al 2045 comunità contraria e rischi per salute e turismo Critiche alla gestione portuale

Vibo Marina si prepara a mantenere le trivellazioni petrolifere fino al 2045, nonostante le proteste della comunità. cittadini e attivisti criticano la gestione del porto e temono danni alla salute e al turismo. La questione divide la città, che si oppone a un futuro segnato dall’industria petrolifera.

Vibo Marina, il Futuro Ipoteato dal Petrolio: Una Battaglia per la Rinascita della Città. Vibo Marina, affacciata sullo Ionio calabrese, si trova a fare i conti con un destino legato all'attività petrolifera fino al 2045. Il rinnovo della concessione alla Meridionale Petroli, per un'area di oltre 26.000 metri quadrati, ha scatenato una forte reazione da parte di esponenti politici locali e della comunità, che teme un'ulteriore compromissione del territorio e un ostacolo allo sviluppo di un turismo sostenibile. L'ex consigliere regionale Antonio Lo Schiavo denuncia una decisione calata dall'alto che ignora le aspirazioni della cittadinanza e mette a rischio la salute pubblica.

