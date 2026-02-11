Viaggio nel Liberland 

Nel 2013, Jirí Kreibich, un giovane imprenditore di Praga, decide di creare un nuovo paese. Amareggiato dal risultato delle elezioni in Repubblica Ceca e dal successo del Partito comunista, lancia una piattaforma online per fondare Liberland. Così nasce questa curiosa iniziativa, che promette di essere un’esperienza diversa nel panorama internazionale.

Approfondimenti su Jirí Kreibich

Liberland. A European fake state

Ultime notizie su Jirí Kreibich

