Da giorni, i palestinesi che tentano di attraversare il valico di Rafah si trovano di fronte a un percorso che sembra più una punizione che una via di uscita. Le testimonianze parlano di persone bendate, ammanettate e minacciate, mentre cercano di tornare a casa o di raggiungere altri territori. Israele impone restrizioni severe che rendono il viaggio un’ulteriore prova di umiliazione e sofferenza.

Il primo giorno della riapertura, la scorsa settimana, Israele ha permesso solo a dodici palestinesi di entrare a Gaza, solo donne e bambini, mentre 38 persone sono state rimandate indietro a causa della fine dell’orario di lavoro. Solo cinque pazienti hanno potuto lasciare il territorio per ricevere cure mediche. I numeri sono scioccanti se confrontati con il disastro umanitario, con decine di migliaia di persone ancora in attesa di tornare, nonostante la massiccia distruzione causata dall’occupazione. SOLO IN EGITTO sono arrivati circa 200mila palestinesi: hanno lasciato Gaza pagando 5mila o 10mila dollari a persona per uscire. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Viaggio di ritorno: bendate, ammanettate, minacciate

