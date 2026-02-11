Viaggi esteso il progetto per fare il passaporto alle Poste

La Polizia di Stato, in collaborazione con Poste Italiane e il Ministero dell’Interno, ha deciso di allargare il progetto Polis. Ora più uffici postali sono disponibili per chi deve richiedere o rinnovare il passaporto. La misura mira a facilitare i cittadini, che potranno rivolgersi a più sportelli senza dover fare lunghe code. La novità riguarda diverse zone del paese, con l’obiettivo di rendere più semplice e veloce il servizio.

Il progetto Polis della Polizia di Stato, in collaborazione con Poste Italiane e il Ministero dell'Interno, amplia il numero di uffici postali dov'è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in provincia di Firenze in 23 uffici Polis: Barberino di Mugello.

