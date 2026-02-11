Traffico intenso e code si registrano questa sera lungo diverse strade di Roma e sulla A1 Napoli-Roma. Un incidente all’altezza del chilometro 683, tra Caianello e San Vittore in direzione Roma, ha causato la chiusura del tratto e blocchi per circa un chilometro di veicoli leggeri in uscita a Caianello. Chi deve andare verso Roma si trova a dover seguire indicazioni per Vairano Scalo e poi rientrare sulla Casilina, poiché l’autostrada è ancora bloccata. Sul Raccordo Anulare

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura alla A1 roma-napoli il tratto compreso tra Caianello e San Vittore verso Roma per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 683 all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un km di coda per i veicoli leggeri diretti a Roma uscita obbligatoria a Caianello consigliamo di seguire le indicazioni per Vairano Scalo per correre la Casilina verso Roma poi rientrare in A1 alla stazione di San Vittore ci spostiamo nella capitale traffico in diminuzione sul Raccordo Anulare al momento presenti rallentamenti interna all'altezza di Tiburtina sul tratto Urbano della Roma Teramo per traffico intenso in direzione centro coda a partire da Portonaccio in direzione opposta rallentamenti all'altezza di Cervara che spostiamo il quadrante sud della capitale code interessano la via del mare tra il raccordo e via di Malafede in direzione di Ostia è sempre in direzione Ostia sulla Colombo Pontedera via Di Mezzocammino e via di Malafede chiamare da soli in pubblica è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 19:40

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta complicata questa sera.

L'aggiornamento viabilità della Regione Lazio fornisce le ultime notizie sulla circolazione stradale e sul trasporto pubblico.

