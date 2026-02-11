Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 16 | 25

Da questa mattina si registrano diversi disagi alla viabilità di Roma. La situazione più critica riguarda il nodo di Roma-Teramo, dove le forze dell’ordine stanno intervenendo per allontanare persone non autorizzate, causando rallentamenti soprattutto in direzione tangenziale. Sul Raccordo Anulare ci sono code tra le uscite di Casa e Salaria, mentre tra Bufalotta e Prenestina il traffico procede a rilento. In zona Laurentina, invece, si registrano rallentamenti tra la strada principale e la diramazione Roma Sud. Più a sud, sulla Pontina tra via Pablo Picasso

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la Roma Teramo disagi al del nodo con l'autostrada Roma Napoli a causa della presenza di persone non autorizzate e al momento in corso l'intervento delle forze dell'ordine traffico rallentato in direzione tangenziale e ci spostiamo sul Raccordo Anulare e traffico interna rallentamenti tra le uscite di casa e Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina in esterna code a tratti tra Laurentina e diramazione Roma Sud possiamo a sud della capitale nel territorio di Latina sulla statale Pontina per lavori di messa in sicurezza la strada è chiusa tra via Pablo Picasso e via Isonzo In entrambe le direzioni in direzione Terracina il traffico defluisce su via Franco faggiana dove si sono fermato al momento coda in direzione sud mentre in direzione Roma traffico deviato su via Ferrazza ed infine per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Per consentire i lavori di riqualificazione delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo a cura di a spa fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 e circolazione è interrotta parzialmente tra Porta San Paolo e Magliana resta Attiva tra Magliana e Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana da Chiara Chiavari d'arta l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 16:25

Questa mattina si registrano diversi disagi sulla viabilità di Roma e dintorni.

Questa mattina la circolazione sulla Roma-Casilina in carreggiata esterna ha ripreso normalmente, dopo un incidente che aveva causato code residue all’altezza della diramazione Roma Sud.

