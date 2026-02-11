Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 15 | 25

La viabilità a Roma si fa complicata nel pomeriggio di oggi. Sul Raccordo Anulare si registrano rallentamenti in entrambe le carreggiate, soprattutto tra le luci e via Nomentana, a causa di un veicolo in panne. Anche nel tratto urbano della Roma Teramo si formano code, in particolare in direzione di Questura. La circolazione si riduce ulteriormente tra Porta San Paolo e Magliana, dove fino a venerdì 13 sono previsti lavori sulle pensiline della stazione. Per chi deve spostarsi, la metro B rappresenta l’alternativa.

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento in queste prime ore del pomeriggio sulla rete viaria della Regione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti tra luci e di nomentane Prenestina complice anche un veicolo in panne sul tratto Urbano della Roma Teramo per traffico si sta in coda tratto è il mio per il raccordo in direzione di quest'ultimo per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire i lavori di riqualificazione delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo a cura di Astral Spa fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione è interrotta parzialmente tra Porta San Paolo Magliana trattativa tra Magliana e Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana infine l'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile della Lazio nelle prossime ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro settentrionali Si raccomanda prudenza alla guida da Chiara Chiavari da infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Questa mattina la circolazione sulla Roma-Casilina in carreggiata esterna ha ripreso normalmente, dopo un incidente che aveva causato code residue all’altezza della diramazione Roma Sud.

Roma rallenta di nuovo nel primo pomeriggio.

