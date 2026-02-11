Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 12 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata. Sulla tangenziale esterna, tra le uscite di Alti e Tuscolana, il traffico rallenta parecchio. Nel basso Lazio, sulla Pontina, ci sono lavori che hanno portato alla chiusura di una tratta a Latina, all’altezza di via Pablo Picasso. Chi va verso Roma deve seguire le deviazioni su via Franco Faggiana e sulla complanare. La situazione può cambiare in base alle esigenze di cantiere. Intanto, l’allerta meteo gialla rimane attiva: piove forte e temporali si prevedono

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nei regolarizzata sulle principali strade autostrade del territorio regionale Tuttavia sulla carreggiata esterna del raccordo anulare si rallenta tra le uscite alti e Tuscolana ci spostiamo nel basso Lazio sulla statale Pontina segnaliamo che nel territorio di Latina per lavori di messa in sicurezza del Ponte la strada è chiusa all'altezza di via Pablo Picasso con traffico deviato su via Franco faggiana Prato chiuso anche in direzione Roma con deviazione sulla complanare Dunque su via Filippo Ferrazza eventuali aperture e chiusure sono effettuate in base alle esigenze di cantiere infine l'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile della regione Lazio Dalla mattina di oggi e per le prossime 12 18 ore previste precipitazioni se anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro settentrionali Si raccomanda prudenza alla guida è proprio a causa del maltempo per il trasporto marittimo la informa che oggi sono cancellate le corse unità veloce Formia Ventotene delle 15:30 e la corsa nave Formia Ponza delle 17:30 possibili variazioni anche la giornata di domani 12 febbraio maggiori dettagli sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto grazie per la pensione a più tardi un servizio della Regione Lazio

