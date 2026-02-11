Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 10 | 25

La viabilità di stamattina a Roma fatica a migliorare. Il traffico sulle principali strade e autostrade comincia a scorrere, ma ci sono ancora rallentamenti lungo il raccordo anulare tra le uscite Casilina e Appia, dove si formano code sulla carreggiata interna. In più, sull’A24, tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est, si circola a passo d’uomo. A Latina, invece, la strada sulla Pontina è chiusa tra via Pablo Picasso e la complanare per lavori di messa in sicurezza sul ponte. La cir

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in graduale miglioramento sulle principali strade e autostrade del territorio regionale Tuttavia sulla carreggiata interna del raccordo anulare permangono rallentamenti tra le uscite Casilina e Appia e sul tratto Urbano della A24 si sta in coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro sulla statale Pontina segnaliamo che nel territorio di Latina per lavori di messa in sicurezza del Ponte la strada è chiusa all'altezza di via Pablo Picasso con traffico deviato su via Franco faggiana tratto chiuso anche in direzione Roma con deviazione sulla complanare Dunque su via Filippo Corazza eventuali aperture chiusure sono effettuate in base alle esigenze di cantiere infine l'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile della regione Lazio dal di oggi per le prossime 12 18 ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro settentrionali Si raccomanda prudenza alla guida in chiusura per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di riqualificazione e straordinaria delle pensiline delle panchine della Stazione di Porta San Paolo fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta talmente tra Porta San Paolo e Magliana resta Attiva tra Magliana e Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Stamattina sulla A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano si è verificato un tamponamento che ha causato il blocco di un mezzo pesante e un furgone.

Questa mattina la circolazione sulla Roma-Casilina in carreggiata esterna ha ripreso normalmente, dopo un incidente che aveva causato code residue all’altezza della diramazione Roma Sud.

