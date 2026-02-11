Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 09 | 40

La viabilità di Roma e del Lazio si presenta complicata questa mattina. La statale Pontina è molto trafficata tra Castel Romano e via di Pratica, con rallentamenti anche tra Spinaceto e il raccordo anulare. A Latina, lavori di messa in sicurezza del ponte hanno portato alla chiusura di una tratta tra via Pablo Picasso e via Isonzo, con il traffico deviato su via Franco Faggiana. Sul raccordo anulare, ci sono code tra Settebagni e l’ingresso a Roma, con ulteriori rallentamenti tra la Flaminia, la Cassia e Tiburt

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Pontina per chi viaggia verso la capitale code per traffico intenso tra Castel Romano e via di pratica e più avanti rallentamenti tra Spinaceto e il raccordo anulare sempre sulla Pontina segnaliamo che nel territorio di Latina per lavori di messa in sicurezza del Ponte la strada è chiusa tra via Pablo Picasso e via Isonzo in direzione Terracina il traffico è deviato su via Franco faggiana possibile chiusura in direzione Roma in base alle esigenze di cantiere andiamo sulla diramazione Roma nord code per incidente tra Settebagni e raccordo anulare in ingresso a Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra diramazione Roma nord e Tiburtina poi file tra le uscite casiline akcja in esterna code dalla Flaminia la Cassia poi ti rallenta tra prendi Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro è in senso opposto rallentamenti da Tor Cervara raccordo in uscita sulla Roma Fiumicino invece il traffico è rallentato tra Parco dei Medici via del Cappellaccio in direzione Eur ci spostiamo sulla Salaria file tra Villa Spada via dei Prati Fiscali code sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti in entrambi i casi verso il centro infine l'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile della regione Lazio Dalla mattina di oggi e per le prossime 12 ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro-settentrionali Si raccomanda Dunque prudenza alla guida in chiusura per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di riqualificazione straordinaria delle pensiline e delle banchine della Stazione di Porta San Paolo fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta parzialmente tra Porta San Paolo e Magliana attiva nella tratta Magliana Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana la Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A parte un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 09:40

Approfondimenti su Pontina Serena

Questa mattina a Roma la circolazione si presenta ancora molto intensa, soprattutto sul grande raccordo anulare e sulla Cassia Flaminia.

La viabilità di Roma e della Regione Lazio si complica questa mattina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pontina Serena

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 12:25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Pontina code per ... romadailynews.it

La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it

#Roma #viabilità #Atac Sabato dalle 14,30 alle 18,30 corteo tra piazza Indipendenza e piazza Barberini. La manifestazione si snoderà tra via Goito, via Cernaia, via Pastrengo, via Parigi, via Giuseppe Romita, via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Sus x.com

AGGIORNAMENTO VIABILITA' STRADA PROVINCIALE 41A SAMBUCI-MANDELA Si trasmette nota della Consigliera di Città Metropolitana di Roma delegata alla Viabilità. Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia: " Sono in via di ultimazione i lavori di r - facebook.com facebook