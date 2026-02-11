Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 09 | 10

#Roma-Via Gli automobilisti che percorrono la Roma-Latina devono fare i conti con code e rallentamenti. La Pontina tra Pomezia Nord e Castel Romano è molto trafficata, soprattutto in direzione della capitale. A Castel di Decima il traffico rallenta, mentre nel territorio di Latina la strada è chiusa tra via Pablo Picasso e via Isonzo a causa di cantieri. Gli automobilisti vengono deviati su via Franco Faggiana. Sul raccordo anulare ci sono code in entrambe le direzioni. Tra la diramazione Roma Nord e Tiburtina il traffico è molto intenso, e si formano file tra le us

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Pontina code per traffico intenso tra Pomezia Nord Castel Romano in direzione della capitale per chi viaggia verso Latina invece il traffico è rallentato all'altezza di Castel di Decima sempre sulla segnaliamo che nel territorio di Latina per cantieri attivi la strada è chiusa tra via Pablo Picasso e via Isonzo in direzione Terracina il traffico è deviato su via Franco faggiana ci siamo sul raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra diramazione Roma nord e Tiburtina poi file tra le uscite Casilina e Appia in esterna si rallenta all'altezza della Aurelia e la Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro è in senso opposto rallentamenti da Tor Cervara raccordo in uscita siamo sulla Salaria Fidene Villa Spada e via dei Prati Fiscali code sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti in entrambi i casi verso il centro infine l'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile della regione Lazio Dalla mattina di oggi e per le prossime 12 18 ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro-settentrionale Si raccomanda Dunque prudenza alla guida in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa la circolazione permane rallentata per i danni causati dal maltempo tra Santa Severa Civitavecchia i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso cancellazioni e ritardi fino a 20 minuti da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione nel prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 09:10

Approfondimenti su viabilità roma

La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata questa mattina.

Tra incidenti e lavori, il traffico a Roma resta intenso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su viabilità roma

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 12:25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Pontina code per ... romadailynews.it

La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it

#Roma #viabilità #Atac Sabato dalle 14,30 alle 18,30 corteo tra piazza Indipendenza e piazza Barberini. La manifestazione si snoderà tra via Goito, via Cernaia, via Pastrengo, via Parigi, via Giuseppe Romita, via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Sus x.com

Roma: Viaggi di notte sull’A1 Attenzione alle modifiche alla viabilità. Prevista una chiusura temporanea per lavori. Scopri orari, direzioni e percorsi alternativi - facebook.com facebook