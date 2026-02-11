Via Tranquilla ma non troppoPer una discarica di rifiuti | vigili urbani in cerca dell' amministratore di condominio

La strada tranquilla si trasforma in un problema per i residenti. I vigili urbani stanno cercando l’amministratore di condominio dopo aver scoperto una discarica di rifiuti abbandonati. Le immagini parlano chiaro: immondizia non raccolta, topi che girano e gatti che si fanno doppio pasto. La situazione, ormai fuori controllo, ha spinto le autorità a intervenire per cercare di risolvere il caos.

A Villa Quiete davanti allo stabile del civico 19 c'è una massa informe di sacchetti di immondizia. La Messina Servizi: "Differenziata non fatta bene, applicati i bollini rossi". I residenti invece accusano gli operatori della mancata raccolta e gli zozzoni di passaggio Via Tranquilla ma solo per i topi che divorano l'immondizia non raccolta o per i gatti che fanno doppio pasto. Nella città della differenziata a oltre il 60% ci sono ancora casi come il condominio Villa Quiete, zona Provinciale, dove a sentire i residenti del civico 19 la Messina Servizi non raccoglie i rifiuti che sostano da settimane davanti al complesso.🔗 Leggi su Messinatoday.it

