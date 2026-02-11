Via Pollinelle buia stretta e degradata

Questa mattina i residenti di via Pollinelle hanno lanciato un appello per mettere fine alla situazione di insicurezza. La strada è buia, stretta e in condizioni di degrado, e molti chiedono interventi immediati. La via, di proprietà per metà di Porcari e per l’altra di Capannori, è diventata un problema quotidiano per chi ci vive. I residenti chiedono che le autorità intervengano presto per migliorare la sicurezza e le condizioni della strada.

Appello per la sicurezza di via Pollinelle, di proprietà per circa metà del Comune di Porcari e per l'altra di quello di Capannori. Lo fa Pierluigi Rumbo, imprenditore, genitore, sportivo di Porcari. "Negli ultimi giorni – dice Rumbo, – ho assistito all'entusiasmo dell'amministrazione comunale di Capannori per la sentenza del TAR Toscana che ha respinto i ricorsi del Comune di Porcari, dando il via libera definitivo all'impianto di riciclo di Salanetti, posto sul confine tra i due Comuni. Enorme è la differenza di attenzione che lo stesso Comune di Capannori mostra quando si parla di un altro confine tra Capannori e Porcari, quello di via Pollinelle, dove da oltre sei anni il sottoscritto segnala problemi gravissimi di sicurezza, completamente ignorati.

