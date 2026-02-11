Via libera Ue alla lista dei Paesi sicuri

Da laverita.info 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Europea ha approvato ufficialmente la lista dei Paesi considerati sicuri, tra cui Bangladesh, Marocco e Tunisia. L’Eurocamera ha dato il via libera alle modifiche alle norme sulle procedure d’asilo, semplificando i passaggi per chi proviene da queste nazioni. Ora si attende l’entrata in vigore delle nuove regole, con possibili ripercussioni sul fronte dei flussi migratori.

L’Eurocamera approva le modifiche alle norme sulle procedure d’asilo. Nell’elenco pure Bangladesh, Marocco e Tunisia. Piantedosi: «Successo del nostro governo». Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia: sono i sette Stati che l’Unione europea ha designato come «Paesi d’origine sicuri», secondo la relazione dell’eurodeputato di Fdi, Alessandro Ciriani per la creazione di un elenco Ue. Lista approvata ieri, insieme agli hub per migranti, dal Parlamento Ue con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astensioni. Chi proviene da questi Paesi e chiede asilo in uno Stato membro vedrà la propria domanda esaminata secondo una procedura accelerata, potrà essere detenuto in appositi centri di trattenimento ed espulso con più facilità e rapidità. 🔗 Leggi su Laverita.info

via libera ue alla lista dei paesi sicuri

© Laverita.info - Via libera Ue alla lista dei Paesi sicuri

Approfondimenti su Ue Lista

Via libera dal Parlamento Ue alla lista dei "Paesi sicuri"

Il Parlamento europeo ha dato il via libera al nuovo regolamento sui Paesi sicuri, stabilendo criteri chiari per la classificazione di quelli terzi e di origine.

Migranti, dall’Ue il via libera definitivo alla lista dei Paesi sicuri

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la lista dei Paesi terzi considerati sicuri, con 408 voti a favore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ue Lista

Argomenti discussi: Ex Ilva, via libera UE al prestito ponte da 390 milioni di euro; Ex Ilva, si riaccende l’altoforno. Via libera Ue al prestito ponte; Via libera Ue al prestito ponte da 390 milioni per l'ex Ilva; Mercosur, via libera al freno di emergenza per proteggere gli agricoltori europei. IL TESTO del Parlamento Ue.

via libera ue allaParlamento Ue, via libera alla lista dei Paesi sicuri e agli hub per i migranti: esulta il governo MeloniCon una maggioranza sostenuta dal Ppe e dalle destre, il Parlamento europeo ha approvato due importanti modifiche al regolamento Ue sulle procedure di asilo, ... thesocialpost.it

via libera ue allaMigranti, via libera del Parlamento Europeo alla lista dei Paesi sicuri e agli hubLeggi su Sky TG24 l'articolo Migranti, via libera del Parlamento Europeo alla lista dei Paesi sicuri e agli hub ... tg24.sky.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.