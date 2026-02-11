via libera ue alla lista dei paesi sicuri

La Commissione Europea ha approvato ufficialmente la lista dei Paesi considerati sicuri, tra cui Bangladesh, Marocco e Tunisia. L’Eurocamera ha dato il via libera alle modifiche alle norme sulle procedure d’asilo, semplificando i passaggi per chi proviene da queste nazioni. Ora si attende l’entrata in vigore delle nuove regole, con possibili ripercussioni sul fronte dei flussi migratori.

L’Eurocamera approva le modifiche alle norme sulle procedure d’asilo. Nell’elenco pure Bangladesh, Marocco e Tunisia. Piantedosi: «Successo del nostro governo». Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia: sono i sette Stati che l’Unione europea ha designato come «Paesi d’origine sicuri», secondo la relazione dell’eurodeputato di Fdi, Alessandro Ciriani per la creazione di un elenco Ue. Lista approvata ieri, insieme agli hub per migranti, dal Parlamento Ue con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astensioni. Chi proviene da questi Paesi e chiede asilo in uno Stato membro vedrà la propria domanda esaminata secondo una procedura accelerata, potrà essere detenuto in appositi centri di trattenimento ed espulso con più facilità e rapidità. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il Parlamento europeo ha dato il via libera al nuovo regolamento sui Paesi sicuri, stabilendo criteri chiari per la classificazione di quelli terzi e di origine.

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la lista dei Paesi terzi considerati sicuri, con 408 voti a favore.

