Via libera della Camera agli aiuti a Kiev Campo largo in ordine sparso crisi di nervi di Avs e 5Stelle

La Camera ha approvato il decreto sugli aiuti a Kiev con 229 voti favorevoli e 40 contrari. La legge, composta da tre articoli, permette di prorogare fino al 31 dicembre 2026 l’autorizzazione a consegnare mezzi, materiali e equipaggiamenti civili, sanitari e militari alle autorità di Kiev. La discussione si è fatta accesa, con un campo largo in ordine sparso e qualche tensione tra i gruppi politici. La maggioranza ha dato il via libera, ma il dibattito resta aperto.

Via libera di Montecitorio al decreto sugli aiuti a Kiev con 229 voti favorevoli e 40 contrari. Il disegno di legge, formato da tre articoli, ha come obiettivi quelli di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative di Kiev. Nel provvedimento anche il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini e norme per la sicurezza dei giornalisti freelance in Ucraina. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato, che dovrà convertirlo in legge entro il primo marzo.

