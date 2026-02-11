Vetture F1 2026 più veloci | in Bahrain già ai livelli del 2025?

La stagione di Formula 1 2026 sta già facendo parlare di sé. In Bahrain, le nuove vetture sono più veloci e sembrano aver raggiunto i livelli delle auto del 2025. Gli appassionati si chiedono se le innovazioni tecniche introdotte abbiano davvero portato a un miglioramento delle prestazioni o se si tratta di un semplice passo avanti. Intanto, in pista, i piloti hanno già spinto al massimo, lasciando intendere che questa volta ci saranno molte sorprese e battaglie emozionanti.

La curiosità attorno alle vetture di stagione 2026 è altissima, non solo per le soluzioni tecniche più diverse viste in Spagna e in Bahrain, ma anche per valutare quanto queste monoposto possano progredire sul fronte prestazionale rispetto alle generazioni precedenti. Le nuove regole hanno introdotto cambiamenti significativi, e i primi riscontri puntano a una cornice di prestazioni non distante da quella attesa, né distante da alcuni riferimenti della stagione precedente. Nei test iniziali si è osservato un orientamento generale verso l'affidabilità, con temperature basse in Barcellona che hanno spinto le squadre a privilegiarne la stabilità piuttosto che la ricerca esasuata della velocità di giro.

Questa settimana in Bahrain si svolgono i primi test ufficiali di Formula 1 del 2026.

Le prove pre-stagionali della Formula 1 in Bahrain sono iniziate sul circuito di Sakhir.

