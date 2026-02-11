Vestiario dei vigili i giudici | Non devono pagarlo loro

La Corte di Appello di Ancona ha deciso che i vigili non devono più pagare di tasca loro le divise che indossano durante il turno di lavoro. La questione si trascinava da anni, con i poliziotti locali che si vedevano costretti a sostenere i costi delle uniformi. I giudici hanno stabilito che spetta al Comune di Ancona coprire questa spesa, chiudendo così una battaglia lunga e complicata.

Pagarsi le divise indossate durante l’orario di servizio. Un problema annoso quello in seno alla polizia locale dorica che ieri ha trovato, almeno per ora, la parola fine pronunciata dalla Corte di Appello, la sezione lavoro. I giudici hanno dato ragione al ricorso cumulativo promosso da un gruppo di 19 dipendenti iscritti alla Cisl che avevano scelto l’azione legale, attraverso l’avvocato Paolo Campanati, per sostenere che quel pagamento non solo non spettava al lavoratore ma che il Comune doveva restituirgli le spese anticipate per tali acquisti. Il periodo preso in esame è quello dal 2013 al 2018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vestiario dei vigili, i giudici: "Non devono pagarlo loro" Approfondimenti su Vestiario Della Vigili Famiglia nel bosco, tra libertà e giustizia: perché i giudici devono decidere subito sull’affidamento dei bambini Il caso della famiglia nel bosco evidenzia l’importanza di una rapida decisione giudiziaria sull’affidamento dei figli. Se sono persino gli svizzeri a non fidarsi dei loro giudici In Svizzera si fa davvero fatica a trovare qualcuno che difenda i giudici coinvolti nella vicenda di Crans-Montana. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vestiario Della Vigili Argomenti discussi: Vestiario dei vigili, i giudici: Non devono pagarlo loro; Giallo Ruggi, cani molecolari nella torre; Soccorsa una donna colpita da malore a Struppa. Vestiario dei vigili, i giudici: Non devono pagarlo loroLa Corte d’Appello accoglie il ricorso di 19 dipendenti iscritti alla Cisl. Disposta la restituzione delle somme erogate dal Comune a titolo di indennità. ilrestodelcarlino.it Vigili del Fuoco allo stremo: una scelta politica che mette a rischio tutti La situazione dei Vigili del Fuoco, anche in Lombardia, è il risultato di una scelta politica precisa: lasciare il soccorso pubblico senza personale adeguato, con ricadute dirette sulla sicurez - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.