Questa mattina si è parlato di un lapsus che ha fatto scalpore durante un evento pubblico. Un politico che si definisce sovranista ha confuso alcuni nomi importanti, rivelando involontariamente la linea effettiva che preferisce. Il suo errore ha attirato l’attenzione dei presenti e ha aperto un dibattito su quanto le posizioni ufficiali siano chiare o nascoste dietro le parole. Il momento ha anche generato nervosismo, con il politico che si è poi arrabbiato con i giornalisti.

Quando il lapsus arriva da un sedicente sovranista, la portata dell’errore è ancora più significativa. Sì, perché se i politici di Fratelli d’Italia sono quelli del “noi mai proni agli interessi degli altri Paesi”, è altrettanto vero che il governo guidato da Giorgia Meloni si sta rivelando uno dei più filo-atlantista (cioè, filo-Usa) degli ultimi anni. E allora sentite il suo braccio destro nel partito, ora ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti: “Il vertice Ue? La linea è stata concordata con gli Stati Uniti . anzi, con la Germania”. Un giornalista presente al punto stampa fa presente a Foti che il “lapsus è significativo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vertice Ue? La linea concordata con gli Usa… anzi Germania”: il lapsus “atlantista” di Foti (che poi si arrabbia col cronista)

Durante un intervento pubblico, il sottosegretario Foti ha fatto un passo falso parlando di una posizione italiana nel vertice in Belgio.

Il vertice tra Italia e Germania ha evidenziato un rafforzamento dei legami tra i due paesi, con Meloni e Merz che sottolineano l'importanza di un ruolo attivo dell'Europa nel contesto internazionale.

Argomenti discussi: Lo strappo di Merz e Meloni con Macron: vertice ristretto a Bruxelles e stop super-caccia francese; Macron rilancia su debito comune e buy European per resuscitare l’industria Ue. Ma l’asse italo-tedesco non ci sta; Berlino boccia la proposta di Macron sugli Eurobond. E salta il caccia franco-tedesco; Il lapsus di Foti: Vertice Ue? Linea concordata con Usa...anzi Germania.

