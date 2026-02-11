Verso le comunali | UdC Nuovo Cdu e Democrazia Cristiana approvano un documento-appello

Gli esponenti di UdC, Nuovo Cdu e Democrazia Cristiana si sono incontrati per approvare un documento-appello in vista delle prossime elezioni comunali. Tra i partecipanti ci sono Salvatore Borzumì, Filippo Capellupo, Gino Cordova, Rocco Licastro, Paolo Arillotta, Giuseppe Pinto, Aldo De Caridi, Pietro Marino e Luigi Marcianò. Hanno discusso di come presentare le proprie proposte e rafforzare l’unità del centrodestra in città.

Salvatore Borzumì, Filippo Capellupo, Gino Cordova, Rocco Licastro, Paolo Arillotta, Giuseppe Pinto, Aldo De Caridi, Pietro Marino e Luigi Marcianò, in qualità di rappresentanti dell'UdC, del Nuovo Cdu, della Democrazia Cristiana, e singoli esponenti politici, si sono incontrati in vista della.

