Verso la candidatura a capitale cultura | Stimoliamo messa in rete e iniziative a favore dei giovani

Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, annuncia un nuovo bando da 200mila euro per sostenere iniziative culturali rivolte ai giovani. L’obiettivo è mettere in rete diverse realtà locali e stimolare progetti che coinvolgano i giovani, in vista della candidatura di Piacenza come capitale della cultura. Reggi invita le associazioni e i gruppi giovanili a proporre idee e collaborare per rafforzare il tessuto culturale della città.

Il presidente Reggi sul bando cultura presentato in Fondazione: «Stiamo cercando di stimolare una programmazione di medio-lungo termine» «Stimoliamo la messa in rete e iniziative a favore dei giovani». Così Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in occasione della presentazione del bando cultura da 200mila euro volto alle realtà piacentine. Capitale della cultura europea, l’intuizione di Reggi guardando Gorizia: «Cos’ha in più di noi?» .🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Piacenza Vigevano Capitale della Cultura, Torino prepara la candidatura 2033 Capitale Italiana della Cultura 2028, presentata la candidatura di “Città caudina” La candidatura della “Città Caudina” a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stata presentata questa mattina presso la Reggia di Caserta. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Piacenza Vigevano Argomenti discussi: Bordighera, Sattanino verso la candidatura a sindaco: Lascio la presidenza di Federalberghi; Salvo Puccio (ScN) verso la candidatura a sindaco di Giardini Naxos; La candidatura a capitale europea non sia un promo elettorale; Roma, metropoli che apprende verso la candidatura per l'adesione al Global Network of Learning Cities. Unisalento, Salvatore Rizzello verso la candidatura a rettoreI candidati al rettorato dell’Università del Salento dovrebbero essere tre, e non due, come invece sembrava ormai scontato. Dovrebbe essere in corsa anche Salvatore Rizzello, direttore della scuola ... quotidianodipuglia.it Salis verso la candidatura primi incontri con Avs e M5sSilvia Salis è sempre più vicina alla candidatura per il centrosinistra a sindaca di Genova: l’ex atleta e vicepresidente vicaria del Coni ieri ha incontrato formalmente sia Avs, sia il M5s, due ... genova.repubblica.it Bardolino verso la candidatura a Capitale della Cultura 2029 - facebook.com facebook L’ #Italia vuole essere protagonista nella sfida dell’ #IntelligenzaArtificiale. La candidatura per la gigafactory sull’IA lo dimostra: ci siamo presentati come Sistema Paese, con un consorzio che unisce grandi eccellenze italiane – Leonardo, Eni, la Fondazione AI x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.