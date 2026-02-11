Verona schiaffi e spintoni ai piccoli in un asilo nido | 5 maestre interdette alla professione

Cinque maestre di un asilo nido privato di Verona sono state messe fuori servizio per un anno. Le insegnanti sono state sospese dopo averpicchiato e spintonato i bambini, anche tirando le orecchie. Le autorità hanno aperto un’indagine e disposto l’interdizione, mentre i genitori dei piccoli chiedono giustizia.

Violenze di ogni tipo, schiaffi, tirate di orecchie fino a legale i piccoli sui seggiolini. Cinque maestre di un asilo nido privato di Verona sono state interdette alla professione per un anno. Lo ha disposto la Procura al termine delle indagini dei Carabinieri che avevano posizionato delle telecamere nella struttura situata in centro città. L’asilo è stato chiuso e messo sotto sequestro. Violenze sui piccoli, 5 maestra interdette alla professione. Le indagini dei Carabinieri erano cominciate a dicembre 2025 e le telecamere in poco tempo hanno fatto emergere un quadro di violenze e maltrattamenti nei confronti dei bambini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

