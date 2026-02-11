Venezia violenza in famiglia | 33enne con braccialetto elettronico divieto di avvicinamento alla vittima

Venezia torna a fare i conti con la violenza in famiglia. Questa volta, un uomo di 33 anni è stato colpito da una misura cautelare: ha il divieto di avvicinare la vittima e indossa un braccialetto elettronico. La polizia ha agito dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di comportamenti aggressivi. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, non potrà più avvicinarsi alla persona coinvolta, che ora si trova in un luogo sicuro. La vicenda si è svolta nel giro di poche ore, ma lascia un seg

Venezia è teatro di una vicenda di violenza domestica che ha portato all'applicazione di una misura cautelare nei confronti di un uomo di 33 anni. L'uomo è accusato di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate, con l'aggravante della convivenza. La vicenda, emersa grazie alle indagini della Polizia di Stato, ha visto l'applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima, con l'utilizzo di un braccialetto elettronico per monitorare gli spostamenti dell'indagato. La Questura di Venezia, in collaborazione con la Procura della lagunare, ha concluso un'indagine che ha portato alla luce un quadro di violenza all'interno del nucleo familiare.

