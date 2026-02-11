Venezia omicidio Malcontenta | ex vigile confessa lo sparo emergono incongruenze sul ricatto e il video compromettente

Riccardo Salvagno, ex vigile urbano di Venezia, ha ammesso di aver sparato a Sergiu Tarna a Malcontenta, la notte di fine dicembre. La sua confessione arriva dopo giorni di interrogatori e si aggiunge alle incongruenze emerse sul ricatto e su un video che potrebbe aver complicato il caso. La polizia ora cerca di capire se ci siano altri elementi nascosti dietro questa tragica vicenda.

Riccardo Salvagno, ex vigile urbano di Venezia, ha confessato di aver sparato a Sergiu Tarna, il giovane barman ucciso a Malcontenta la notte del 30 dicembre 2026. La confessione, ottenuta dopo un lungo interrogatorio di cinque ore presso il carcere di Verona, apre nuovi scenari sull'omicidio e sul presunto ricatto che lo avrebbe motivato, mentre emergono incongruenze nella testimonianza del complice, Andrea Vescovo. L'ammissione di Salvagno arriva dopo settimane di indagini e di versioni contrastanti. L'ex vigile ha dichiarato di aver premuto il grilletto, ma ha sostenuto che si è trattato di un gesto istintivo, quasi accidentale, avvenuto in una situazione di forte concitazione.

