VAS recensione | Edoardo Scarpetta e Demetra Bellina incarnano due hikikomori italiani in un mondo che non li comprende

Da spettacolo.eu 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Edoardo Scarpetta e Demetra Bellina portano sul grande schermo due giovani italiani che vivono in isolamento, completamente distanti dalla società che non li capisce. Il film di Gianmaria Fiorillo affronta temi come l’auto-isolamento, l’alienazione e il sesso, mettendo in scena personaggi che si rifugiano nel loro mondo chiuso. La pellicola si concentra sulla loro quotidianità e sui silenzi che parlano più di mille parole, offrendo uno spaccato crudo e sincero di un’Italia poco visibile.

La nostra recensione di VAS, esordio di Gianmaria Fiorillo con protagonisti Eduardo Scarpetta e Demetra Bellina: un film sull’auto-isolamento, l’alienazione e il sesso. VAS tratta di Camilla, ragazza che vive isolata nel suo appartamento e si relaziona col mondo solo attraverso i social e il suo amico Adriano. Pubblica online un racconto erotico-sentimentale e, per errore, entra in contatto con Matteo, ragazzo di Napoli con cui nasce una relazione virtuale ambigua e disturbante. Il film, ispirato all’opera teatrale di Sara Sole Notarbartolo, esplora temi come l’auto-isolamento e l’alienazione. I personaggi, pur intensi, risultano poco approfonditi psicologicamente, mentre il finale, sorprendente, usa la Visual Analog Scale come metafora del dolore di una generazione sempre più vicina alla condizione degli hikikomori. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

vas recensione edoardo scarpetta e demetra bellina incarnano due hikikomori italiani in un mondo che non li comprende

© Spettacolo.eu - VAS, recensione: Edoardo Scarpetta e Demetra Bellina incarnano due hikikomori italiani in un mondo che non li comprende

Approfondimenti su VAS Recensione

VAS, il film che racconta gli hikikomori. Demetra Bellina: “Mi fa paura quanto si può essere invisibili per gli altri”

Vas il film amicizia paura e isolamento nel mondo degli hikikomori

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su VAS Recensione

VAS, la recensione: un titolo acerbo, ma centrato nel suo scopoL'esordio alla regia di Gianmaria Fiorillo, tratto dall'opera teatrale omonima, è un testo più sociale che cinematografico. Al cinema. La sigla VAS (Visual Analogue Scale) indica uno strumento creato ... movieplayer.it

Eduardo Scarpetta in Vas: «Allarme hikikomori: la solitudine è social»La paura del mondo esterno è al centro di «Vas», l’esordio alla regia del napoletano Gianmaria Fiorillo, che firma anche la sceneggiatura insieme a Francesco Inglese e Sara Sole Notarbartolo (autrice ... ilmattino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.