Varese Favoland incanta l’Auditorium | acrobazie supereroi e magia per famiglie il 15 febbraio 2026

Varese si prepara a vivere una giornata di magia e divertimento. Domenica 15 febbraio 2026, l’Auditorium San Giovanni Bosco si trasforma nel regno di “Favoland”, uno spettacolo che combina acrobazie, supereroi e illusioni per intrattenere grandi e piccoli. Le famiglie sono invitate a immergersi in un mondo fantastico dove l’arte circense e la magia si mescolano, regalando un’esperienza divertente e sorprendente.

Varese si prepara al regno della fantasia: "Favoland" accende l'Auditorium San Giovanni Bosco. L'Auditorium, situato in Via Lazzaro Papi 7, si prepara ad accogliere spettatori provenienti da Varese e dai comuni limitrofi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Varese Favoland Nasce a Roma il Festival "Un solo mare" dall' 11 al 15 febbraio all'Auditorium Parco della Musica Nasce a Roma il Festival "Un solo mare", che si terrà dall'11 al 15 febbraio all'Auditorium Parco della Musica. Acrobazie, musica e magia per un Natale indimenticabile: "Il Grinch" arriva al teatro Cilea Il teatro Cilea si prepara a ospitare uno spettacolo unico nel suo genere: La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Varese Favoland Favoland: a Varese arriva il magico show tra acrobazie, supereroi e musica dal vivo!Appuntamento domenica 15 febbraio all'Auditorium San Giovanni Bosco per un viaggio emozionante che unisce l'arte circense al fascino dei grandi miti dell'infanzia ... varesenews.it Emozione e fantasia all'Auditorium San Giovanni Bosco di Varese con lo spettacolo Favoland. - facebook.com facebook

