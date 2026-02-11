Vannacciani votano fiducia Ma restano tensioni con la Lega Silenzio Fdi

Alla fine, i tre esponenti di Vannacci hanno scelto di votare la fiducia al governo sul decreto che invia aiuti all’Ucraina. Tuttavia, le tensioni con la Lega rimangono alte, soprattutto dopo lo scontro tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini. Nonostante le divergenze, Vannacci punta a far entrare Futuro Nazionale nella coalizione di centrodestra, anche se resta contrario al provvedimento.

Roma, 11 feb. (askanews) – Alla fine, i tre ‘vannacciani’ hanno votato la fiducia al governo sul dl che invia aiuti (civili e militari) all’Ucraina ma restano le tensioni con la maggioranza dopo la rottura tra Roberto Vannacci e il leader della Lega Matteo Salvini, questo malgrado l’ex generale punti a collocare Futuro nazionale nella coalizione di centrodestra (“contrari al provvedimento ma sì alla fiducia. Futuro nazionale sa dove stare”). Le fibrillazioni sono testimoniate dalle parole del capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari e del ministro degli esteri, l’azzurro Antonio Tajani.🔗 Leggi su Ildenaro.it

