Vannacci si schiera con la fiducia sull’Ucraina, ma senza votare a favore. La sua posizione crea confusione e qualche sorriso tra i suoi colleghi, che non capiscono bene cosa voglia. Alla fine, lui sceglie di sostenere il governo senza mettere la firma sulla delibera. La scena mette in evidenza quanto sia difficile capire le sue vere intenzioni.

C’è qualcosa di irresistibilmente italiano — e insieme profondamente comico — nella nuova parabola parlamentare di Vannacci. L’ex generale, che si era presentato come il tribuno della coerenza granitica e dell’ordine senza sfumature, è approdato ieri a Montecitorio con il passo felpato di un vecchio notabile democristiano: pugno sul petto, sorriso rassicurante e una fiducia concessa con la stessa leggerezza con cui si prometteva un sottosegretariato in cambio di un voto. Sulla carta la scena è semplice: il Parlamento discute del decreto sugli aiuti all’ Ucraina, tema che dovrebbe dividere con nettezza tra chi sostiene Kyiv e chi preferisce l’equidistanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vannacci, l’ambiguità col fucile: sceglie la fiducia sull’Ucraina senza votare per l’Ucraina

Approfondimenti su Vannacci Fucile

Guido Crosetto ha confermato di aver messo la fiducia sul decreto Ucraina, che domani arriverà al voto alla Camera.

Il generale Vannacci torna al centro di polemiche con una dichiarazione sulla situazione in Ucraina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

VANNACCI CONTRO ZELENSKY: “ORA BASTA DARE SOLDI ALL’UCRAINA”

Ultime notizie su Vannacci Fucile

Argomenti discussi: Vannacci lascia la Lega, annullato l'incontro pubblico nel territorio; La settimana politica: Salvini, Vannacci e il peso dei nuovi gruppi; La maggioranza cauta su Vannacci: i dubbi sulle sue mosse e il feeling con la Russia; Buldorini e i tormenti della Lega: Troppe ambiguità verso Parcaroli. Ecco perché non scioglie la riserva.

Che succede ora con l’uscita di Vannacci dalla LegaLa permanenza dell’europarlamentare Roberto Vannacci nella Lega era diventata insostenibile da un po’. Per certi versi, anzi, lo era stata fin da subito. Le sue divergenze coi dirigenti storici del pa ... ilpost.it

Ufficiale lo strappo in casa Lega. Vannacci se ne va: Proseguo da soloDa oggi Futuro Nazionale è realtà. Salvini: Basta ambiguità. Zaia: Non ci stracciamo le vesti. Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro ... agoramagazine.it

Conte, Bonelli e Fratoianni votano insieme alla estrema destra di Vannacci contro l'Ucraina. Siamo sicuri che il filo putiniano Vannacci sia più utile al centro sinistra O forse libera il Governo Meloni dall'ambiguità della Lega x.com

Matteo Richetti. . Se diamo all’Ucraina strumenti di difesa, salviamo scuole e ospedali. Se non lo facciamo, li bombardano. Noi stiamo con Kyiv, con l’Europa, con la libertà. Senza ambiguità. - facebook.com facebook