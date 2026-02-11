Una profonda spaccatura tra Roberto Vannacci e gli esponenti di Forza Italia. Il generale, che ha fondato Futuro Nazionale dopo la fuoriuscita dalla Lega, non viene visto di buon occhio dal vicepremier Antonio Tajani, intervistato a SkyTg24: “In riferimento alla nuova formazione di Vannacci, noi siamo molto differenti, per quanto riguarda i valori e i contenuti. Non stanno neanche più nei Patrioti e si avvicinano sempre più ad Alternative for Deutschland, non abbiamo sinceramente mai parlato di quello che sarà il futuro ed è ovvio che la Lega abbia un ruolo fondamentale nella scelta che dovrà essere fatta, ma noi siamo Forza Italia, una forza di centro, e abbiamo ben poco a che fare con i contenuti estremisti di questa formazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vannacci-FI, la spaccatura è totale. “Collaborazione impossibile, è un estremista”

Approfondimenti su vannacci spaccatura

Il capogruppo Pettinari commenta il passo indietro di Antonelli, consigliere di Forza Italia, sulle deleghe urbanistiche.

L’arrivo di Tommy Robinson al ministero dei Trasporti ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della maggioranza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su vannacci spaccatura

Argomenti discussi: Effetto Vannacci a Trecate: l’ex assessore Pasca con il generale; Vannacci può diventare un problema per Meloni (per due motivi); ? Vannacci lascia la Lega: scissione politica e nuovo partito; L'affondo di Salvini a Vannacci: Ora cambierei la costituzione.

Vannacci può diventare un problema per Meloni (per due motivi)Dalla guerra in Ucraina al pacchetto sicurezza: così Futuro Nazionale può rubare voti alla maggioranza . Il vicepresidente del Consiglio ha escluso qualsiasi alleanza con il generale, convinto (come h ... today.it

Vannacci lascia la Lega e rompe con Salvini: nasce Futuro nazionaleL’addio di Vannacci alla Lega segna la rottura con Salvini e accelera la nascita di Futuro nazionale, aprendo nuove tensioni nel centrodestra ... panorama.it

Amaranto Channel. . Dopo la spaccatura con la Lega, Vannacci ha lanciato il suo nuovo partito: Futuro Nazionale": siamo andati ad intervistare con uno dei fedelissimi del Generale per capire quale sarà il futuro del nuovo schieramento e per parlare di ca - facebook.com facebook