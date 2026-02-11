Vannacci-FI la spaccatura è totale Collaborazione impossibile è un estremista
Una profonda spaccatura tra Roberto Vannacci e gli esponenti di Forza Italia. Il generale, che ha fondato Futuro Nazionale dopo la fuoriuscita dalla Lega, non viene visto di buon occhio dal vicepremier Antonio Tajani, intervistato a SkyTg24: “In riferimento alla nuova formazione di Vannacci, noi siamo molto differenti, per quanto riguarda i valori e i contenuti. Non stanno neanche più nei Patrioti e si avvicinano sempre più ad Alternative for Deutschland, non abbiamo sinceramente mai parlato di quello che sarà il futuro ed è ovvio che la Lega abbia un ruolo fondamentale nella scelta che dovrà essere fatta, ma noi siamo Forza Italia, una forza di centro, e abbiamo ben poco a che fare con i contenuti estremisti di questa formazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
