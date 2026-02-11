Vannacci e il ‘casting’ per il partito | Adinolfi e Cicalone piacciono Soumahoro bocciato

Vannacci sta scegliendo i nomi per il suo nuovo partito, Futuro Nazionale. Tra le candidature, piacciono Mario Adinolfi e Simone Cicalone, mentre Roberto Soumahoro è stato bocciato. Vannacci sta provando a mettere insieme una squadra con alcuni volti noti, ma non tutti passano la selezione.

(Adnkronos) – Mario Adinolfi, Mario Borghezio, Simone Cicalone. Roberto Vannacci alle prese con il ‘casting’ per Futuro Nazionale, il partito fondato dopo l’uscita dalla Lega. L’ex generale risponde alle domande di La7 in un’intervista. Mario Adinolfi potrebbe far parte del partito? ”Non lo conosco, rappresenta valori che sostengo: la famiglia naturale ancorata alle tradizioni, può essere un interlocutore”, dice. ”Con Mario Borghezio, ci ho interloquito spesso. È una persona che ha caratterizzato l’esperienza politica italiana negli ultimi venti anni, una persona di esperienza. Dobbiamo assolutamente confrontarci con lui: è una figura che può dare ancora molto, forte di un’esperienza che ha attraversato gli ultimi venticinque anni di storia politica italiana”, aggiunge. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Vannacci Casting

Il generale in pensione Roberto Vannacci ha deciso di candidarsi, sfidando le aspettative di molti.

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha fatto un’uscita che sta facendo parlare.

Ultime notizie su Vannacci Casting

