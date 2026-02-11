Vannacci e Adinolfi inedita alleanza parlamentare | 100mila euro e l’ombra di Corona per nuove strategie politiche

Vannacci e Adinolfi formano un’inedita alleanza parlamentare. I due hanno deciso di unire le forze per creare un nuovo gruppo in Parlamento, puntando a rafforzare la loro presenza politica. Finora, hanno già raccolto circa 100 mila euro e si vocifera di un possibile coinvolgimento di Corona nelle loro strategie future. La mossa sorprende, visto che i due vengono da percorsi politici diversi.

L’ex generale Roberto Vannacci e l’ex parlamentare Alessandro Adinolfi hanno stretto un’inedita alleanza politica, con l’obiettivo di creare un nuovo gruppo parlamentare. L’accordo, che prevede un investimento di 100.000 euro, include la possibilità di coinvolgere anche l’imprenditore Fabrizio Corona. L’operazione mira a sfruttare diverse sensibilità politiche per ottenere visibilità e rappresentanza in Parlamento, in un contesto di crescente disillusione verso le forze politiche tradizionali. Un’alleanza che, a prima vista, appare singolare. Roberto Vannacci, noto per le sue posizioni su temi sociali e per la sua carriera militare, e Alessandro Adinolfi, con un passato nel Partito Democratico e attualmente legato al Popolo della Famiglia, uniscono le forze in un contesto politico in continua evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vannacci Adinolfi

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha fatto un’uscita che sta facendo parlare.

Vannacci e Adinolfi hanno parlato di mettere insieme una nuova componente alla Camera, sperando di ottenere un contributo di 100mila euro all’anno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vannacci Adinolfi

