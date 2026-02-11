Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta tornano al Politeama Genovese con Ti sposo ma non troppo

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta tornano al Politeama Genovese con il loro nuovo spettacolo, “Ti sposo ma non troppo”. Dopo il grande successo di “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”, i due attori portano in scena una commedia romantica che farà divertire il pubblico. Lo spettacolo sarà in scena per alcune sere e promette di conquistare ancora una volta gli spettatori con le battute veloci e la simpatia che li contraddistingue.

