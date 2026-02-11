Valpolicella | la Cantina Vogadori riscopre il vino sfuso con un weekend di degustazione e sostenibilità

La Cantina Fratelli Vogadori apre le porte per un fine settimana dedicato al vino sfuso. La cantina, nel cuore della Valpolicella, promuove una riscoperta di questa tradizione, unendo gusto e sostenibilità. Durante i due giorni, i visitatori possono assaggiare i vini alla spina e scoprire come si produce in modo più rispettoso dell’ambiente. È un’occasione per conoscere da vicino un modo antico di fare vino, che torna in auge grazie anche a una visione più sostenibile.

La Cantina Fratelli Vogadori, nel cuore della Valpolicella, riapre le sue porte per un weekend dedicato alla riscoperta del vino sfuso, un’antica tradizione che unisce gusto, sostenibilità e convivialità. L’appuntamento è fissato per sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, con la possibilità di riempire direttamente le proprie dame o damigiane con i vini pregiati della cantina, frutto di una cura meticolosa e di un profondo rispetto per il territorio. Negrar di Valpolicella si prepara ad accogliere appassionati e curiosi in un’atmosfera autentica, dove il vino non è solo una bevanda, ma un simbolo di cultura e di legame con la terra.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel cuore della Valpolicella, torna il weekend del vino sfuso alla Cantina Fratelli Vogadori.

Un weekend tra i filari della Valpolicella, tra vigne e botti, con i tour della Cantina Vogadori.

Argomenti discussi: Weekend speciale dedicato ai vini sfusi alla Cantina Vogadori il 7 e l'8 febbraio 2026; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 6 all'8 febbraio 2026.

