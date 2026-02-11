Vaglia rischia di perdere l’edicola, ormai isolata a causa dei cantieri aperti nelle strade. La situazione si fa difficile: il paese si trova con almeno tre cantieri aperti che complicano i collegamenti. I residenti sono preoccupati, soprattutto chi dipende dai servizi di prossimità. La chiusura dell’edicola potrebbe essere il primo passo verso un ulteriore isolamento del centro abitato.

Un paese che rischia di rimanere strangolato dalla difficile situazione delle strade, con almeno tre fronti aperti contemporaneamente. Stiamo parlando di Vaglia, stretta tra lo svincolo Sud del paese chiuso per una grossa frana, il collegamento con Bivigliano aperto a singhiozzo per i lavori del collettore fognario, e la frana di Fontebuona, sulla via Bolognese, che con il suo semaforo di cantiere rende più lunghi i tempi di percorrenza verso Firenze. E qui i progetti di riapertura, o meglio di realizzazione, della Sp 107 dal Carlone alle Croci o a Legri, sembrano quasi una beffa. Così, mentre da una parte si parla dell’opportunità di realizzare nuove strade, intanto il semi isolamento di Vaglia rischia di soffocare le attività economiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vaglia isolata dai cantieri: "Edicola a rischio chiusura"

