Usa rapimento della madre di una conduttrice Nbc | caccia al sospetto

La madre di Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, è scomparsa a Tucson, in Arizona. L’Fbi ha diffuso immagini di un sospetto che potrebbe essere collegato al rapimento. La famiglia è in allerta, le forze dell’ordine cercano di capire cosa sia successo.

L'Fbi ha diffuso immagini di un sospetto legato alla scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista di Nbc News Savannah Guthrie, avvenuta a Tucson, in Arizona. Le indagini si concentrano su un individuo ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre si aggirava nei pressi dell'abitazione della donna, apparentemente manomettendo i sistemi di sorveglianza. L'inchiesta, ora qualificata come penale, è condotta dallo sceriffo della contea di Pima con il supporto delle autorità federali. La famiglia ha lanciato un appello pubblico per ritrovare la donna, esprimendo profonda angoscia e speranza.

