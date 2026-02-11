Ursula Corbero è diventata per la prima volta mamma | è nato il figlio avuto con l’attore Chino Darin La dolce dedica | Che la forza sia con te

Ursula Corbero è diventata mamma per la prima volta. La attrice ha dato alla luce un bambino lo scorso 9 febbraio in una clinica di Barcellona. La donna, nota per il ruolo di Tokyo in “La Casa di carta”, ha condiviso una dolce dedica al piccolo: “Che la forza sia con te”.

Ursula Corbero è diventata mamma. L’attrice, famosa per il ruolo di Tokyo nella serie tv “La Casa di carta”, ha partorito lo scorso 9 febbraio in una clinica di Barcellona. A riportare la notizia è il sito La Nacion, che ha svelato anche il sesso del bimbo: un maschietto. Corbero e il compagno Chino Darin, attore argentino con origini venete, hanno mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza, resa pubblica a settembre con un post su Instagram. L’ultima foto postata sul social network dai due risale all’8 febbraio, il giorno prima del parto. Nello scatto si vede Ursula con le mani al cielo in segno di devozione e la scritta “May the force be with you” (in italiano “Che la forza sia con te”), tratta dalla saga di Star Wars.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ursula Corbero, l'attrice di La casa di carta, è diventata mamma.

Úrsula Corberó, la protagonista di Tokyo in

Sapere che diventeremo nonni a febbraio è meraviglioso, ci ha risollevato il morale. " Così Ricardo Darin aveva condiviso la gioia della famiglia in attesa del primo figlio di Ursula Corbero e Chino Darin.