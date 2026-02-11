Il ministro Urso ha risposto alle domande in Parlamento, sottolineando che il governo non si concentra sul colore dei capitali, ma sulla continuità delle fabbriche. Ha ribadito che proteggere i marchi storici rappresenta una priorità, inserendola in una strategia più vasta per mantenere l’occupazione e il radicamento industriale.

“ La tutela dei marchi storici è una priorità dell’azione di Governo e si inserisce in una strategia più ampia volta a garantire continuità produttiva, occupazione e radicamento industriale. In questo quadro, l’attenzione non è rivolta al colore dei capitali, ma alla capacità degli investimenti esteri di mantenere vive le imprese e le fabbriche”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso al question time alla Camera. Parlando anche di Stellantis e della questione energetica e annunciando un nuovo decreto dell’esecutivo per ridurre i costi per le imprese. La tutela dei marchi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Urso al question time: “Non guardiamo al colore dei capitali ma a garantire la continuità produttiva delle fabbriche”

