Urso al question time | Non guardiamo al colore dei capitali ma a garantire la continuità produttiva delle fabbriche
Il ministro Urso ha risposto alle domande in Parlamento, sottolineando che il governo non si concentra sul colore dei capitali, ma sulla continuità delle fabbriche. Ha ribadito che proteggere i marchi storici rappresenta una priorità, inserendola in una strategia più vasta per mantenere l’occupazione e il radicamento industriale.
“ La tutela dei marchi storici è una priorità dell’azione di Governo e si inserisce in una strategia più ampia volta a garantire continuità produttiva, occupazione e radicamento industriale. In questo quadro, l’attenzione non è rivolta al colore dei capitali, ma alla capacità degli investimenti esteri di mantenere vive le imprese e le fabbriche”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso al question time alla Camera. Parlando anche di Stellantis e della questione energetica e annunciando un nuovo decreto dell’esecutivo per ridurre i costi per le imprese. La tutela dei marchi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
