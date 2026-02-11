urbanistica e corruzione si indaga per un altro anno

La procura di Palermo ha chiesto un’altra proroga di un anno per le indagini sui presunti abusi edilizi in città. Il pubblico ministero Marina Petruzzella spiega che le verifiche sono complicate, tra argomenti delicati e molti indagati coinvolti. La fase investigativa si prolunga, cercando di fare luce su un sistema di corruzione che si muove tra palazzi, appalti e favori.

Indagini «estremamente complesse per i temi trattati e per la quantità di situazioni rilevanti da analizzare» e per il «rilevante numero degli indagati e degli interessi offesi»: sono le motivazioni con cui il pm Marina Petruzzella (nella foto, insieme all'ex aggiunto Tiziana Siciliano), del pool che ha nel mirino i presunti abusi edilizi in città, ha chiesto la proroga di un anno delle indagini sull'urbanistica. La richiesta è stata inviata al gip Mattia Fiorentini il 30 ottobre, ma solo il 2 febbraio scorso lo stesso gip ne ha dato avviso ai legali degli indagati, che sono decine. I difensori hanno alcuni giorni - che decorrono dalla notifica - per opporsi all'istanza presentando memorie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’11 dicembre 2025 la Cassazione ha confermato il respingimento del ricorso riguardante l’estradizione di Bezziccheri, ritenendo corretta la sua scarcerazione.

La procura di Milano ha chiesto più tempo per le indagini sulla bufera urbanistica in città.

