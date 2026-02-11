Uomini e Donne Clarissa e Federico | matrimonio segreto

Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno deciso di sposarsi in segreto. La coppia, nata nel popolare programma televisivo, ha scelto di non rendere pubblica la cerimonia. La notizia ha fatto subito il giro dei social e dei fan, che si sono sorpresi di questa decisione. Ora si sa solo che i due sono ufficialmente marito e moglie, anche se non hanno ancora condiviso dettagli o foto dell’evento.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, coppia nata a Uomini e Donne, hanno sorpreso i fan con una rivelazione inattesa. Sui social hanno pubblicato una foto di un loro “matrimonio segreto” celebrato prima delle nozze ufficiali. La scoperta è arrivata per caso, rovistando tra vecchi ricordi negli Stati Uniti. I follower sono rimasti senza parole. In molti pensavano che il loro unico sì fosse quello celebrato in chiesa davanti a tutti. Uomini e Donne, la nuova tronista arriva da Amici? Maria De Filippi fa discutere La scoperta tra vecchie fotografie. Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno raccontato di aver ritrovato una vecchia macchina fotografica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne clarissa e federico matrimonio segreto

