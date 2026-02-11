Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno deciso di sposarsi in segreto. La coppia, nata nel popolare programma televisivo, ha scelto di non rendere pubblica la cerimonia. La notizia ha fatto subito il giro dei social e dei fan, che si sono sorpresi di questa decisione. Ora si sa solo che i due sono ufficialmente marito e moglie, anche se non hanno ancora condiviso dettagli o foto dell’evento.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, coppia nata a Uomini e Donne, hanno sorpreso i fan con una rivelazione inattesa. Sui social hanno pubblicato una foto di un loro “matrimonio segreto” celebrato prima delle nozze ufficiali. La scoperta è arrivata per caso, rovistando tra vecchi ricordi negli Stati Uniti. I follower sono rimasti senza parole. In molti pensavano che il loro unico sì fosse quello celebrato in chiesa davanti a tutti. Uomini e Donne, la nuova tronista arriva da Amici? Maria De Filippi fa discutere La scoperta tra vecchie fotografie. Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno raccontato di aver ritrovato una vecchia macchina fotografica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Clarissa e Federico: matrimonio segreto

Approfondimenti su Uomini E Donne

Federico sceglie Lucia davanti a tutti.

Federico Mastrostefano non si è presentato in studio durante l’ultima puntata di Uomini e Donne.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Uomini e Donne, Clarissa Marchese a cuore aperto Io e Federico abbiamo avuto un periodo di crisi,

Ultime notizie su Uomini E Donne

Argomenti discussi: Indoor. I tricolori Juniores e Promesse; Cristina D'Avena: Rocco Siffredi mi chiamò, ma io sulla mia immagine sexy ci gioco. Le sigle dei cartoni? Vendevano milioni di dischi; Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci pubblicano la foto del loro ‘matrimonio segreto’.

Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci pubblicano la foto del loro ‘matrimonio segreto’Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono una delle coppie più longeve e apprezzate nate all'interno dello studio televisivo di Uomini e ... isaechia.it

La dedica di Clarissa Marchese a Claudio SonaE' da poco che Clarissa Marchese ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, programma condotto da Maria de Filippi, per vivere la sua storia d'amore con il corteggiatore Federico Gresgucci. La scelta, ... it.blastingnews.com

Ieri, lunedì 9 febbraio, sono state registrate le nuove puntate dell’attuale stagione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5. Come di consueto, Lorenzo Pugnaloni ha reso noto le anticipazioni del programma, sia in merito al trono classico che al tr - facebook.com facebook

Erano uomini, donne e bambini. Ma mica come noi. Ora sono sommersi. x.com