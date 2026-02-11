Questa mattina, gli appassionati hanno seguito con attenzione la diretta di oggi di

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 11 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Tinì punzecchia Gemma “ ti sei creata un personaggio “. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dalle parole di Tinì su Gemma Galgani. Anche Barbara De Santi e Gianni Sperti sono straniti dal comportamento di Gemma e dal suo dichiarato interesse per Mario che l’ha sempre rifiutata. La dama sta davvero interpretando un ruolo? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (11 febbraio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

