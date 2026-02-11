United e Chelsea rallentano la corsa in Champions. I Red Devils ottengono un punto al 96’ contro il West Ham, mentre i Blues vengono rimontati dal Leeds e perdono terreno. Tottenham, invece, subisce un’altra sconfitta e si sente la pressione crescere tra i tifosi.

A braccetto verso la Champions. Manchester United e Chelsea non trovano la quinta vittoria consecutiva coi loro nuovi allenatori, Michael Carrick e Liam Rosenior, ma con due pareggi diversi continuano a guidare la volata che porta all’Europa che conta. I Red Devils, dopo l’1-1 in casa del West Ham acciuffato da Benjamin Šeško al 96’, mantengono il quarto posto con un punto di vantaggio sui Blues, che si sono fatti riacciuffare a Stamford Bridge sul 2-2 dal Leeds nonostante i due gol di vantaggio. Carrick stava per scoprire cosa vuol dire perdere una partita alla guida dello United, in un ambiente che tende a ingigantire i problemi e sminuire i successi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - United e Chelsea, doppia frenata Champions. Tottenham, altro ko e contestazione

Approfondimenti su United Chelsea

Gli ultimi aggiornamenti sulla Champions League offrono emozionanti risultati: l'Atalanta sorprende il Chelsea, il Tottenham dilaga, e Atletico Madrid e Barcellona recuperano terreno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su United Chelsea

Argomenti discussi: United e Chelsea, doppia frenata Champions. Tottenham, altro ko e contestazione; Arsenal-Chelsea 1-0 (4-2 agg): Havertz punisce la sua ex e i Gunners volano in finale di Coppa di Lega; Louis Buffon in prestito dal Pisa al Pontedera: i figli d'arte nel calcio; Bournemouth-Aston Villa 1-1: Rayan incanta, si fermano ancora le ambizioni di titolo dei Villans.

United, beffa evitata in 10 contro 10 col Chelsea. Amorim: Casemiro sa cosa ha fatto...Sotto il diluvio di Old Trafford e dopo un big match atipico tra Manchester United e Chelsea, disputato prima in 11 contro 10 e poi in parità numerica per la doppia espulsione di Sanchez e Casemiro, ... tuttomercatoweb.com

#ZoFooty FULL-TIME! Chelsea 2-2 Leeds United (FT) CHE: Joao Pedro 24', Palmer 28' (P) LEE: Nmecha 67' (P), Okafor 73' - facebook.com facebook