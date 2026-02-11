Un’indagine poetica sulle scorie dello scarto fotografico

Oggi si parla di fotografia e di come le scorie di questo mondo invisibile restano impressi sui materiali usati. Tra le due mappe della materia, la prima riguarda l’immagine analogica, quella che nasce dalla terra e si imprime sulla pellicola. È un viaggio tra i residui chimici che ancora raccontano storie di scatti e di processi antichi.

Ci sono due tavole periodiche. Due mappe della materia che rendono possibile la visione fotografica. La prima è quella dell'immagine analogica:una costellazione chimica che scaturisce dalla terra e si imprime sulla pellicola. La seconda è quella dell'immagine digitale: materie rare, estratte dal cuore oscuro del pianeta, che alimentano lo splendore immateriale dei pixel. Non sono semplici elenchi di elementi: sono epistemologie connesse, visioni del mondo inscritte nella materia. L'analogico sussurra attraverso il decadimento, la corrosione, l'imperfezione. Il digitale simula purezza, ma è anch'esso fondato su una filiera di estrazione invisibile, che lega ogni schermo a un paesaggio devastato.

