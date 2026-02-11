La banca Unicredit ha raggiunto un accordo con i sindacati per aumentare il premio di produttività dei suoi dipendenti italiani. Il bonus potrà arrivare fino a 2.770 euro, un importo più alto rispetto a quello offerto da altre aziende in Italia. La novità riguarda tutti i lavoratori del gruppo, che si aspettano così un riconoscimento più sostanzioso per il loro impegno.

Accordo tra Unicredit e i sindacati sul premio di produttività fino a 2.770 euro per tutti i dipendenti italiani del gruppo. Il bonus, riferito al 2025, sale di oltre il 10% rispetto all’anno precedente e comprende i contributi alla polizza sanitaria di gruppo e alle cure odontoiatriche. Previsto anche un incremento da 8 a 10 euro del buono pasto giornaliero a partire dal gennaio del 2027. I lavoratori potranno scegliere se ricevere direttamente in busta paga 1.100 euro, oppure incassarne 1.600 in prestazioni di welfare all’interno della propria piattaforma personale. Per tutti sono previsti 961,3 euro a titolo di riconoscimento della redditività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Unicredit, premio di produttività più alto d’Italia

Approfondimenti su Unicredit Premio

Secondo Mediobanca, l’Italia registra una crescita economica che si basa principalmente sull’aumento delle ore lavorate, piuttosto che su un effettivo miglioramento della produttività.

Il Castello di Andraz, situato a 1776 metri di altitudine nelle Dolomiti, è il castello più alto d'Italia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Unicredit Premio

Argomenti discussi: Accordo in Unicredit: non solo VAP!; UniCredit, siglato accordo con organizzazioni sindacali su premio produttività e welfare 2025; PREMIO DA OLTRE 2.700 EURO PER TUTTI I DIPENDENTI DI UNICREDIT IN ITALIA; Uilca su Unicredit: ok l’accordo sul Vap 2025.

UniCredit banca con premio di produttività per dipendenti più alto in Italia, Orcel Persone motore di performanceUniCredit ha sottoscritto con FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN l’accordo riguardante il Premio di Produttività relativo all’esercizio 2025 ... msn.com

Unicredit, firmato l’accordo: i buoni pasto passano da 8 a 10 euroFirmato l’accordo in Unicredit sul premio di produttività 2025, integrato da un aumento del valore dei buoni pasto per i dipendenti. Ad annunciarlo Rosario Mingoia, segretario responsabile Uilca Unicr ... livesicilia.it

Siglato l’accordo UniCredit–Sindacati su Premio di Produttività e Welfare 2025. UniCredit si conferma al vertice del settore bancario, con il premio di produttività più elevato in Italia e misure che rafforzano potere d’acquisto e condizioni complessive del welf x.com

Accordo raggiunto tra Unicredit e UILCA: premio di produttività in crescita, più welfare e tutele per i lavoratori - facebook.com facebook